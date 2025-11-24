Congresso fará sessão do Dia do Evangélico em semana que Messias iniciar excursão por votos
O advogado-geral da União, Jorge Messias, poderá aproveitar um evento no Congresso para articular potenciais votos para sua indicação à vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a bancada evangélica fará na quarta-feira, 26, às 11h, um evento para comemorar o Dia do Evangélico. A sessão deve contar com a presença de senadores, responsáveis por sabatinar e votar o nome de Messias.
O AGU, que é evangélico, iniciará nesta semana sua excursão pelo Senado para pedir apoio a seu nome. Os senadores, no entanto, resistem ao indicado, por defenderem o nome do colega Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
Como mostrou o Estadão/Broadcast, o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), afirma que Messias terá de conseguir seus 41 votos entre aliados do governo, porque a oposição será contra. O governo espera reverter o quadro e conseguir algum apoio dos senadores evangélicos de oposição.