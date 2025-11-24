Congresso fará sessão do Dia do Evangélico em semana que Messias iniciar excursão por votos

O advogado-geral da União, Jorge Messias, poderá aproveitar um evento no Congresso para articular potenciais votos para sua indicação à vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a bancada evangélica fará na quarta-feira, 26, às 11h, um evento para comemorar o Dia do Evangélico. A sessão deve contar com a presença de senadores, responsáveis por sabatinar e votar o nome de Messias.