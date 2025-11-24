Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bancada do PL se reúne à tarde e deve discutir anistia com Valdemar Costa Neto

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Deputados da bancada do Partido Liberal têm uma reunião marcada para as 14 horas desta segunda-feira, 24, com o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, de acordo com o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ). Segundo fontes ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o encontro está marcado para ocorrer num hotel em Brasília e deve alinhar as próximas ações da legenda, o que envolverá uma discussão sobre o projeto de anistia aos condenados por atos golpistas.

A reunião foi marcada para acontecer dois dias após a prisão preventiva do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Em 17 de setembro, a Câmara dos Deputados aprovou a adoção do regime de urgência para o projeto sobre a anistia. Nas mãos do relator, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), a proposta foi reformulada para conceder somente reduções de penas.

Cabe ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pautar o projeto no plenário para votação. Para lideranças do Centrão ouvidas pela reportagem, a Câmara não deveria pautar o projeto nesta semana, mas Motta ainda deve escutar os líderes.

Ao Broadcast Político, o líder do PL na Câmara disse que não conversou com Motta desde a votação do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, aprovado em 18 de novembro.

Sóstenes disse à reportagem que esteve "tranquilo" com Motta no dia da votação, mas que não recebeu nenhum indicativo sobre o que o presidente da Câmara fará sobre a anistia.

"Desde fevereiro, é meu único pedido", afirmou Sóstenes ao Broadcast Político nesta segunda, ao falar sobre a anistia. Questionado se a prisão de Bolsonaro ajuda a acelerar a tramitação da anistia, o líder do PL disse: "Para mim, não altera nada."

Em entrevista à CNN Brasil na segunda-feira passada, Motta disse que a Câmara deve retomar o debate sobre a anistia "nos próximos dias". O parlamentar ainda não se manifestou sobre a prisão preventiva de Bolsonaro.

