Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após declaração de Motta, Lindbergh classifica ações do presidente como 'imaturas'

Após declaração de Motta, Lindbergh classifica ações do presidente como 'imaturas'

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), respondeu às declarações do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre o rompimento do parlamentar com o PT, e afirmou que o presidente tem agido de forma reservada e equivocada na tramitação de projetos legislativos.

"Considero imatura a posição do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Política não se faz como clube de amigos. Minhas posições políticas são transparentes e previsíveis", iniciou Lindbergh.

Ele continuou: "Sempre atuei de forma clara e com posições coerentes, nunca de maneira reservada ou equivocada, como agiu o presidente da Câmara na derrubada do IOF, na PEC da Blindagem e na escolha do deputado Guilherme Derrite como relator de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo".

"Se há uma crise de confiança na relação entre o governo e o presidente da Câmara, isso tem mais a ver com as escolhas que o próprio Hugo Motta tem feito. Ele que assuma as responsabilidades por suas ações e não venha debitar isso na minha atuação como líder da Bancada do PT", concluiu Lindbergh.

O desentendimento surgiu quando Motta afirmou que havia rompido relações com o PT. "Não tenho mais interesse em ter nenhum tipo de relação com o deputado Lindbergh Farias", declarou Motta à Folha de S.Paulo. A decisão foi confirmada pelo grupo de Motta ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A crise já vinha se manifestando nas últimas semanas, com episódios de tensão durante a tramitação do "PL Antifacção". Segundo relatos, Lindbergh teria criado "mal-estar desnecessário", e Motta chegou a reagir com firmeza em uma reunião de líderes por considerar que o petista estava "atacando a Câmara".

Auxiliares da bancada do PT minimizam as consequências do rompimento entre Motta e Lindbergh, lembrando que a permanência do petista no cargo durará pouco tempo. O partido terá um novo líder a partir do início do próximo ano, o deputado Pedro Uczai (PT-SC).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar