AO VIVO: Bolsonaro culpa remédios e 'paranoia' por violação de tornozeleira; Moraes mantém prisão

AO VIVO: Bolsonaro culpa remédios e 'paranoia' por violação de tornozeleira; Moraes mantém prisãoDebate inclui suspensão de remédios, depoimento à PF e ataques internacionais a Moraes
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 24, destaca os novos desdobramentos sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o episódio em que ele teria tentado violar a tornozeleira eletrônica.
O caso ganhou força após Bolsonaro afirmar que sofreu uma “alucinação” no momento em que tentou manipular o equipamento, versão que sua equipe médica reforçou ao suspender o uso de um medicamento após relatos de efeitos adversos. Especialistas apontam, porém, que os remédios utilizados pelo ex-presidente não costumam causar surtos, aumentando o questionamento público sobre a justificativa apresentada.
O episódio ocorreu em meio à repercussão da prisão preventiva, vista por juristas como uma medida tomada com “prudência” diante das reiteradas violações da tornozeleira. Em depoimento, Bolsonaro relatou ainda ter feito um curso sobre o uso do equipamento — argumento que, segundo investigadores, pode ter sido utilizado para tentar reforçar a ideia de desconhecimento técnico.
No plano político, o caso provocou reações diversas. Um conselheiro ligado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a usar o personagem Voldemort para criticar o ministro Alexandre de Moraes, aumentando a temperatura do debate internacional.
