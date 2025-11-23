PM usa spray de pimenta para separar briga após homem abrir espumante em frente à PF

O Estadão buscou contato com a Polícia Militar, a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Um policial militar do Distrito Federal usou spray de pimenta para intervir em uma confusão em frente à sede da Polícia Federal ,em Brasília, na tarde deste domingo, 23, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso. A equipe do Estadão presenciou o momento.

Nas imagens, o jovem usando uma camisa regata preta aparece dançando e erguendo os braços em tom de alegria antes de chacoalhar a bebida e abri-la. Outra pessoa se aproxima segurando um celular, e os dois passam a se estranhar. Um manifestante envolto na bandeira do Brasil também aparece e tenta atingi-lo.

Diante do princípio de confusão, um policial militar se aproximou e fez uso de spray de pimenta. Algumas pessoas que estavam em volta, incluindo manifestantes, curiosos e jornalistas, dispersaram a concentração e apresentaram sintomas de tosse.

Diversas pessoas estão no local por conta da prisão preventiva de Bolsonaro, decretada no sábado, 22. Bolsonaro chegou a admitir que danificou sua tornozeleira eletrônica usada na prisão domiciliar. Na tarde deste domingo ele recebeu a visita de sua mulher, Michelle Bolsonaro, que ficou por lá durante cerca de duas horas.