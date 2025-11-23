Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PM usa spray de pimenta para separar briga após homem abrir espumante em frente à PF

PM usa spray de pimenta para separar briga após homem abrir espumante em frente à PF

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um policial militar do Distrito Federal usou spray de pimenta para intervir em uma confusão em frente à sede da Polícia Federal ,em Brasília, na tarde deste domingo, 23, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso. A equipe do Estadão presenciou o momento.

O Estadão buscou contato com a Polícia Militar, a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Nas imagens, o jovem usando uma camisa regata preta aparece dançando e erguendo os braços em tom de alegria antes de chacoalhar a bebida e abri-la. Outra pessoa se aproxima segurando um celular, e os dois passam a se estranhar. Um manifestante envolto na bandeira do Brasil também aparece e tenta atingi-lo.

Diante do princípio de confusão, um policial militar se aproximou e fez uso de spray de pimenta. Algumas pessoas que estavam em volta, incluindo manifestantes, curiosos e jornalistas, dispersaram a concentração e apresentaram sintomas de tosse.

Diversas pessoas estão no local por conta da prisão preventiva de Bolsonaro, decretada no sábado, 22. Bolsonaro chegou a admitir que danificou sua tornozeleira eletrônica usada na prisão domiciliar. Na tarde deste domingo ele recebeu a visita de sua mulher, Michelle Bolsonaro, que ficou por lá durante cerca de duas horas.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar