PL Antifacção tramitou na Câmara sem a devida maturação, diz Andrei Rodrigues

"Nós precisamos, ao invés de ter qualquer movimento contrário de retirar recursos da instituição, na verdade precisamos ter um caminho inverso, que é ampliar a nossa capacidade orçamentária para poder fazer mais e melhor", disse Andrei em entrevista ao programa Canal Livre, da Band , exibida na noite deste domingo, 23. O programa foi gravado na última quinta-feira, 20.

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, afirmou que o projeto de lei (PL) Antifacção tramitou "de maneira rápida e sem a devida maturação" na Câmara dos Deputados, onde foi aprovado na última terça-feira, 18. O texto, de autoria do governo Lula, foi relatado pelo oposicionista Guilherme Derrite (PP-SP) e agora vai ao Senado. Andrei Rodrigues disse que há pontos que "precisam de uma atenção especial" nesse segundo momento no Congresso Nacional.

Segundo ele, também é importante ter um desenho institucional melhor das forças integradas de combate ao crime organizado e tratar do tema da cooperação internacional.

O chefe da PF ainda defendeu um mecanismo legal que permita o imediato aproveitamento de bens apreendidos, para que haja um "equilíbrio entre o aproveitamento dos bens e o enfrentamento ao crime organizado".

O parecer do relator, deputado Guilherme Derrite, passou com amplo apoio, apesar dos protestos do governo e do PT. O Palácio do Planalto espera reverter pontos da proposta no Senado, até porque, na Casa, o relator Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou que buscará um texto de consenso.

Andrei reconheceu que o PL trouxe alguns "avanços" nas ferramentas e instrumentos de investigação e disse ter boas expectativas em relação à tramitação no Senado, com eventuais mudanças, "para que a gente tenha definitivamente um projeto e uma legislação que atenda às necessidades do povo, da sociedade brasileira, que clama por mais segurança e mais enfrentamento ao crime organizado".