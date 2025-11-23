Moraes define como serão visitas de filhos a Bolsonaro
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes definiu neste domingo, 23, as regras para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), receba as visitas dos filhos - Carlos, Flávio e Jair Renan - na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está preso preventivamente. O pedido havia sido feito pela defesa de Bolsonaro, que foi detido no sábado, 22, após tentativa de violar a tornozeleira eletrônica.
Segundo a portaria 1104, de 28 de março de 2024, da Superintendência Regional da PF do Distrito Federal, as visitas de familiares no local devem ocorrer às terças-feiras e quintas-feiras, das 9h às 11h, com duração de 30 minutos e limitação de dois familiares por dia de visita. Cada parente realizará a visita ao preso separadamente
A ordem de visitas foi definido pelo ministro por ordem alfabética
Terça-feira, 25, das 9h às 11h - Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro pelo PL, e Flávio Bolsonaro, senador pelo PL do Rio de Janeiro (que deverão visitá-lo separadamente)
Quinta-feira, 27, das 9h às 11h - Jair Renan Bolsonaro, vereador por Balneário Camboriú (SC)
Ainda conforme a decisão de Moraes, a entrada da equipe médica não depende de autorização judicial prévia e as visitas dos advogados devem seguir as regras previstas pela mesma portaria.
Neste domingo, Bolsonaro alegou à Justiça que a tentativa de danificar a tornozeleira eletrônica se deve uma "paranoia" causada por uma mistura de remédios, receitados por médicos diferentes, segundo ele. A defesa tem alegado a idade avançada (70 anos) e os problemas de saúde de Bolsonaro para reiterar um pedido de prisão domiciliar.
Na tarde deste domingo, 23, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visitou o marido entre 15 horas e pouco antes das 17 horas, também depois da autorização do ministro do Supremo.
No sábado à noite, 22, Flávio Bolsonaro convocou uma vigília entre apoiadores do pai na frente do condomínio onde mora o ex-presidente. O ato ficou marcado pelo discurso de um evangélico comunista, que chegou a ser agredido pelos bolsonaristas.