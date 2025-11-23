Moraes autoriza Michelle e filhos de Bolsonaro a visitar o ex-presidente na Polícia Federal
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou neste domingo, 23, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a visitar o marido Jair Bolsonaro (PL), que está preso preventivamente na carceragem da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília.
Moraes também autorizou a visita dos filhos do ex-presidente, mas negou que isso fosse feito ainda neste domingo, sob o argumento de que a defesa não especificou o nome dos visitantes, medida necessária para cadastramento e liberação na PF. O ministro solicitou complemento do pedido.
A visita de Michelle está autorizada entre as 15h e as 17h. A ex-primeira-dama estava em evento do PL no Ceará quando Bolsonaro foi preso.
Bolsonaro será submetido a audiência de custódia por videoconferência neste domingo, às 12h. O STF não divulgará as imagens da conversa, que será conduzida por um juiz auxiliar do gabinete de Moraes.