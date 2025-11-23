Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsonaro continua preso após audiência de custódia

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continuará preso preventivamente, segundo decisão tomada depois da realização de audiência de custódia em Brasília neste domingo, 23.

A prisão preventiva foi decretada no sábado, 22, após Bolsonaro violar a tornozeleira eletrônica e por causa da vigília convocada por um dos seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para a frente do condomínio do pai, no Distrito Federal. O ato, segundo Flávio, era para que apoiadores fizessem orações pela saúde de Bolsonaro e pela democracia.

Contudo, para o ministro Alexandre de Moraes, do STF, a vigília tinha o objetivo de dificultar a fiscalização da prisão domiciliar, o que possibilitaria uma chance de fuga. O ex-presidente passou a noite em cela especial na Superintendência da PF.

Na segunda-feira, 24, Bolsonaro saberá onde vai cumprir a pena de 27 anos e três meses pela tentativa de golpe. É quando vence o prazo para que a defesa dele apresente o último recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) e quando a Primeira Turma da Corte vai decidir se mantém ou não a prisão preventiva decretada por Moraes no sábado.

A tendência é de que, primeiro, a prisão seja mantida. Depois, que o recurso final seja negado. Caso essa última medida se confirme, o processo da trama golpista terá o trânsito em julgado declarado e Bolsonaro deverá começar a cumprir a pena. Pela regra, inicialmente em regime fechado.

A defesa do ex-presidente alega problemas de saúde e idade avançada (70 anos) para embasar o pedido de que Bolsonaro cumpra a pena em casa, onde estava quando usou um ferro de solda contra a tornozeleira eletrônica.

