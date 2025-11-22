Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líder do governo diz que Suprema Corte não se curvou diante das ameaças golpistas

O líder do governo na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT-CE), se pronunciou hoje à tarde, 22, por meio das redes sociais, sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O político demonstrou apoio ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes. "A Suprema Corte não se curvou diante das ameaças golpistas. Fez cumprir a lei e a Constituição", disse em publicação na rede social X.

Guimarães complementou dizendo que as instituições brasileiras, especialmente o Judiciário, têm demonstrado compromisso com a defesa do Estado Democrático de Direito. "Ao ministro Alexandre de Moraes, registramos nosso reconhecimento pelo espírito público, pela garantia do amplo direito de defesa e pelo respeito ao devido processo legal", reforçou Guimarães.

O líder do governo na Câmara finalizou dizendo: "aos inimigos da democracia, os rigores da lei. Golpe de Estado, no Brasil, nunca mais!".

