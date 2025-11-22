Flávio Bolsonaro: se Bolsonaro quisesse fugir ele nem tinha voltado para o Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou há pouco que a prisão do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é um ato de covardia contra um homem inocente. Emendou que se o pai estivesse mal pontuado nas pesquisas eleitorais não teria sido preso.

"A manifestação que eu convoquei foi uma vigília, um ato religioso", disse o senador, que afirmou que várias outras vigílias com aglomerações já foram feitas em frente ao condomínio onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar.