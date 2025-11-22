Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flávio Bolsonaro: Isso tudo é medo? Querem enterrar todos os Bolsonaros vivos?

Flávio Bolsonaro: Isso tudo é medo? Querem enterrar todos os Bolsonaros vivos?

Ele afirmou também que o ministro Alexandre de Moraes "tentou usar mais uma vez um filho para tentar culpar pela prisão do pai"
Atualizado às Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse na tarde deste sábado, 22, que é sua opinião parlamentar que há perseguição contra o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Leia também | Prisão de Bolsonaro repercute em imprensa internacional; veja o que foi dito

Ele afirmou também que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), "tentou usar mais uma vez um filho para tentar culpar pela prisão do pai".

Em live, no seu canal no Youtube, o senador ressaltou que nunca disse que seria candidato à Presidência da República e que sempre afirmou que é candidato à reeleição ao Senado, se assim seu partido decidir. "Isso tudo é medo? Querem enterrar todos os Bolsonaros vivos? Isso tudo é medo de quê?", emendou.

Leia mais

Na sequência, disse que o processo contra o pai está "cheio de simbologias". "A decisão estava pronta desde ontem, dia 21. Por que ele quer prender no dia 22? Por que ele dá uma multa de R$ 22 milhões no partido quando Bolsonaro pede para que se investigue os indícios de problemas que possam ter havido nas eleições de 2022?"

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou na transmissão que quem falar agora em sucessão "é um canalha". "O momento não é de discutir isso. O momento é de dar suporte para um cara que está doente dentro do cárcere. O momento é de mostrar quem o povo está ao lado, que é o lado do Bolsonaro", disse, em live no seu canal no Youtube.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar