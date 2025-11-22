Flávio Bolsonaro: Isso tudo é medo? Querem enterrar todos os Bolsonaros vivos?

Flávio Bolsonaro convocou vigília para orar pelo pai neste sábado, às 19h, em Brasília / Crédito: Andressa Anholete/Agência Senado

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou na transmissão que quem falar agora em sucessão "é um canalha". "O momento não é de discutir isso. O momento é de dar suporte para um cara que está doente dentro do cárcere. O momento é de mostrar quem o povo está ao lado, que é o lado do Bolsonaro", disse, em live no seu canal no Youtube.