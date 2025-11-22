Deputado Marcon cobra Hugo Motta por votação da anistia após prisão de Jair Bolsonaro

O deputado Federal e vice-líder da oposição pelo Podemos, Maurício Marcon, postou um vídeo na rede social X dizendo que Jair Bolsonaro não foi preso pelo ato de 6 de janeiro, que chamou de "golpe fictício criado por Alexandre de Moraes", mas sim a pedido da Polícia Federal por questão de ordem pública. O político questionou Hugo Motta sobre votação de anistia e afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, está fazendo uma pressão para que os Estados Unidos retire seu nome da Lei Magnitsky.

"Não se sabe qual é a ameaça, já que ele está calado a mais de 100 dias, preso injustamente em prisão domiciliar. Censurado", diz o deputado, acrescentando ainda que "o que estão fazendo o esse homem, ex-líder do País, que já foi investigado diuturnamente e nada se encontrou", afirmou.