Caiado diz que resposta contra prisão de Bolsonaro virá do povo e das ruas nas eleições

"O processo ao qual Bolsonaro está sendo submetido nos últimos meses é uma clara tentativa de envergar sua dignidade até o limite que um homem pode suportar", disse o governador em vídeo publicado na rede social X.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), publicou, hoje à tarde, 22, um vídeo em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O pré-candidato à presidência classificou a prisão como "mais um triste capítulo da política nacional" e afirmou que "a resposta virá do povo e das ruas nas eleições do ano que vem".

Assim como outros governadores, Caiado citou os problemas de saúde de Bolsonaro que, segundo ele, tornam "pouco razoável" acreditar que o ex-presidente teria condições de levar a cabo um plano de fuga. "A suposição de uma fuga a partir de uma vigília é tão improvável quanto a suposição da derrubada do Estado democrata de direito promovida por um bando de baderneiros."

O político disse ainda acreditar e torcer por uma revisão rápida da decisão de prisão pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. "Minha total solidariedade ao ex-presidente Bolsonaro e sua família", reforçou.

O pronunciamento do político goiano vem em linha com as falas de outros governadores aliados a Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por exemplo, disse que o ex-presidente é inocente e o tempo mostrará. Já Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, afirmou estar com Bolsonaro em mais esse desafio. O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), por sua vez, disse que a prisão demonstra insensibilidade do Poder Judiciário.