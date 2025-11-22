Bolsonaro recebeu visita de deputado Nikolas Ferreira horas antes de tentar romper tornozeleira
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso neste sábado, 22, recebeu a visita do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) horas antes de tentar romper a tornozeleira eletrônica usada para monitorá-lo, mostram imagens do Jornal Nacional, da TV Globo.
Bolsonaro foi preso por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que apontou violação da tornozeleira eletrônica e "elevado risco de fuga".
A policiais penais que faziam a escolta de sua residência, em Brasília, o ex-presidente admitiu ter danificado o equipamento. "Meti ferro quente aí (no case da tornozeleira). Curiosidade. (...) Ferro de solda", disse Bolsonaro a uma agente. "Não rompi a pulseira, não. Está tranquilo aí."
Conforme o Jornal Nacional, Bolsonaro recebeu Nikolas na sexta-feira, 21. Os dois foram vistos conversando na área externa da casa, enquanto o deputado federal usava o celular, medida proibida por Moraes em decisão de agosto, quando decretou a prisão domiciliar do ex-presidente.
Relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do governo do Distrito Federal diz que uma violação na tornozeleira foi detectada às 00h07 deste sábado. O sistema de monitoramento da tornozeleira acionou imediatamente a equipe de policiais penais que fazia a escolta da residência do ex-presidente.
"A informação inicial recebida pelos escoltantes era que o monitorado havia batido o dispositivo na escada", diz o relatório subscrito pela policial penal Rita Gaio, diretora adjunta do centro de monitoramento.
"Após autorizada a entrada no recinto buscamos um espaço com boa iluminação e energia elétrica, disponível já na sala principal da edificação. Diferente do que havia sido informado inicialmente, a tornozeleira não apresentava sinais de choque em escada", acrescenta.
Em seguida, ao analisar a tornozeleira, ela verificou a existência de queimaduras no dispositivo. "O equipamento possuía sinais claros e importantes de avaria. Haviam marcas de queimadura em toda sua circunferência, no local de encaixe/fechamento do case", diz o documento.
A equipe, então, questionou Bolsonaro sobre o rompimento do dispositivo. A resposta foi registrada no relatório. "Em resposta, informou que fez uso de ferro de solda para tentar abrir o equipamento", diz o documento. A equipe também gravou um vídeo da avaria e da resposta do ex-presidente. Depois disso, a tornozeleira danificada, que será periciado, foi substituída por outro equipamento.