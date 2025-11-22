Bolsonaro recebeu visita de deputado Nikolas Ferreira horas antes de tentar romper tornozeleira

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso neste sábado, 22, recebeu a visita do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) horas antes de tentar romper a tornozeleira eletrônica usada para monitorá-lo, mostram imagens do Jornal Nacional, da TV Globo. Bolsonaro foi preso por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que apontou violação da tornozeleira eletrônica e "elevado risco de fuga".

A policiais penais que faziam a escolta de sua residência, em Brasília, o ex-presidente admitiu ter danificado o equipamento. "Meti ferro quente aí (no case da tornozeleira). Curiosidade. (...) Ferro de solda", disse Bolsonaro a uma agente. "Não rompi a pulseira, não. Está tranquilo aí." Conforme o Jornal Nacional, Bolsonaro recebeu Nikolas na sexta-feira, 21. Os dois foram vistos conversando na área externa da casa, enquanto o deputado federal usava o celular, medida proibida por Moraes em decisão de agosto, quando decretou a prisão domiciliar do ex-presidente. Relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do governo do Distrito Federal diz que uma violação na tornozeleira foi detectada às 00h07 deste sábado. O sistema de monitoramento da tornozeleira acionou imediatamente a equipe de policiais penais que fazia a escolta da residência do ex-presidente. "A informação inicial recebida pelos escoltantes era que o monitorado havia batido o dispositivo na escada", diz o relatório subscrito pela policial penal Rita Gaio, diretora adjunta do centro de monitoramento.