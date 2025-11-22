Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arthur Lira: Prisão de Bolsonaro 'não se justifica e reabre feridas da polarização política'

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O deputado federal pelo PP e ex-presidente da Câmara Arthur Lira afirmou, em publicação no X, que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro neste sábado "não se justifica" e que a decisão "reabre feridas da polarização política que turva o futuro do Brasil". "Nenhum país pode se orgulhar de ter seus últimos presidentes presos."

O deputado também avaliou que "já faz mais de uma década que essa marcha e contramarcha prejudica a economia, a geração de empregos e criminaliza a política" no Brasil.

