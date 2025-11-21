Se confirmado, Messias recolocará Pernambuco entre Estados representados no STF após 62 anos

Ao todo, 11 pernambucanos já ocuparam uma vaga no STF. O último foi Barros Barreto, nomeado por Getúlio Vargas em 1939, durante a ditadura do Estado Novo. Ele permaneceu no tribunal até 1963, totalizando 24 anos como ministro.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, novo indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), poderá devolver a Pernambuco um representante na Suprema Corte após 62 anos.

Se aprovado pelo Senado, Messias, de 45 anos, poderá permanecer no Supremo até 2055, quando completará a idade constitucional para aposentadoria compulsória. Se confirmado, ele poderá ter 30 anos de atuação na Corte.

A Faculdade de Direito do Recife (UFPE), onde Messias estudou, formou 40 ministros do STF ao longo da história. O mais recente foi o paraibano Rafael Mayer, que se aposentou em 1989 após pouco mais de dez anos no tribunal. A instituição foi criada em 1827 pelo imperador Dom Pedro I, assim como a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, hoje parte da Universidade de São Paulo (USP).

Estados sem ministros no STF

Segundo dados do próprio Supremo, seis Estados e o Distrito Federal nunca tiveram representantes na Corte, sendo eles o Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do Distrito Federal.