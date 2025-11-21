Pedido de prisão de Ramagem pode afetar Bolsonaro? Juristas avaliam impacto

A fuga de Alexandre Ramagem (PL-RJ) para os Estados Unidos, que levou o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes a decretar sua prisão preventiva, não deve alterar a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo juristas ouvidos pelo Estadão, o impacto, entretanto, pode ser subjetivo: reforçar a justificativa para o controle rigoroso que o ministro do STF tem adotado sobre réus da trama golpista. A análise ocorre no mesmo dia em que a defesa do ex-chefe do Executivo pediu ao ministro Alexandre de Moraes que mantenha Bolsonaro em prisão domiciliar, agora sob a justificativa de "prisão domiciliar humanitária".

Ramagem está nos Estados Unidos desde setembro, de acordo com o portal PlatôBR, apesar de ter o passaporte apreendido e estar proibido de viajar. Ele teria seguido de avião até Boa Vista e, depois, cruzado por terra a fronteira com a Venezuela ou a Guiana antes de embarcar para Miami. Diante do descumprimento das medidas impostas no julgamento da ação do golpe, em que foi condenado a 16 anos e 1 mês por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, Moraes determinou a prisão preventiva e deve pedir a inclusão do nome dele na difusão vermelha da Interpol. Na avaliação de especialistas, a fuga de Alexandre Ramagem é um episódio isolado, restrito ao processo do próprio deputado, e não cria repercussões diretas para o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja no pedido de prisão domiciliar humanitária, seja em uma eventual futura análise sobre cumprimento de pena em regime fechado. O criminalista Davi Mitzer afirma que não há qualquer elemento jurídico que permita vincular o descumprimento de medidas cautelares por Ramagem ao processo de Bolsonaro. Segundo ele, cada réu deve ser analisado individualmente.

"A eventual fuga do Ramagem é um dado individual, ligado exclusivamente à sua própria conduta e às circunstâncias do processo dele. Isso não se projeta automaticamente sobre terceiros, e muito menos serve para presumir risco processual em relação ao ex-presidente", afirma. Mitzer destaca que o julgamento sobre manter Bolsonaro em prisão domiciliar, ou autorizá-lo a ir para o sistema penitenciário, depende exclusivamente das variáveis específicas do ex-presidente. "A possível manutenção da domiciliar depende dos elementos pessoais e objetivos do processo de Bolsonaro, como condição de saúde, capacidade da unidade prisional de atender e proporcionalidade da medida. São situações que não se comunicam", conclui.

O professor Davi Tangerino, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), compartilha a avaliação de que não existe impacto jurídico direto, mas afirma que a fuga de Ramagem reforça a razão pela qual o ministro Alexandre de Moraes tem adotado medidas severas para monitorar réus do processo golpista, inclusive Bolsonaro. Para ele, o episódio valida a preocupação do ministro com o risco de evasão, mas isso não significa que a situação de Bolsonaro se torne automaticamente mais grave. "O que antes poderia parecer uma obsessão, agora parece ser uma preocupação plausível", diz. Mesmo assim, Tangerino ressalta que a fuga não pode ser usada contra o ex-presidente na análise da domiciliar. "Não milita contra a domiciliar, salvo sob a justificativa de que esse monitoramento por anos a fio seria muito oneroso à União", acrescentou.

Já o coordenador do Direito ESPM, Marcelo Crespo, reforça que, do ponto de vista técnico, os processos não se conectam. Ele explica que, embora Ramagem e Bolsonaro estejam no mesmo conjunto de investigações da trama golpista, as medidas cautelares, condutas individuais e riscos processuais de cada um não podem ser confundidos. Crespo explica que a fuga de Ramagem serve exclusivamente para embasar a decisão tomada contra o próprio deputado. "Isso pode influenciar apenas o processo do Ramagem, como o caso do ministro entender que é o caso de decretar prisão preventiva em razão do descumprimento anterior da determinação de que ele não viajasse sem autorização judicial." Defesa de Bolsonaro pede "prisão domiciliar humanitária"