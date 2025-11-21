Mulheres negras seguem sem representação no STF, aponta nota de coletivo

O coletivo "Mulheres Negras Decidem" lançou nesta quinta-feira, 20, uma nota nas redes sociais repudiando a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do advogado-geral da União, Jorge Messias, para assumir a cadeira deixada pelo ministro aposentado Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). Para o coletivo, a decisão de Lula, anunciada no Dia da Consciência Negra e às vésperas da Marcha das Mulheres Negras em Brasília, ignora a população negra. "As mulheres negras decidem nas urnas. E Lula decide, mais uma vez, não nos ouvir", inicia.

O coletivo acrescenta que a indicação de Messias segue um padrão histórico de exclusão e ignora a competência de juristas negras de todo pais. "Pela 12ª vez desde a redemocratização, o Brasil se recusa a reconhecer a excelência, a legitimidade e o legado das mulheres negras que sustentam este País". Em mais de 130 anos de história, o STF nunca teve uma mulher negra na Corte e contou com apenas três mulheres brancas como magistradas. Para o grupo, a escolha de Messias representa "mais uma porta fechada". "É mais uma porta fechada. Mais um gesto de desrespeito. Mais um capítulo do racismo estrutural que atravessa o sistema de justiça brasileiro e a vida das mulheres negras,", diz o movimento. Ainda em nota, o coletivo ressalta que a decisão de Lula evidencia um "entendimento anti-republicano da função constitucional" e, reforçou que as questões que chegam à Suprema Corte impactam diretamente a vida das mulheres negras.