Kassab: Ratinho Jr. e Eduardo Leite não vão se candidatar se Tarcísio concorrer à Presidência

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, reforçou nesta sexta-feira, 21, a defesa de uma candidatura unificada de centro-direita para a eleição presidencial de 2026 e voltou a afirmar que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é o nome mais competitivo do campo. Segundo ele, os pré-candidatos do PSD ao Planalto, os governadores Ratinho Júnior, do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, retirarão suas candidaturas caso Tarcísio decida entrar na disputa. "Nós temos dois pré-candidatos, o governador Ratinho Júnior e o governador Eduardo Leite, e ambos vão retirar a sua pré-candidatura caso o governador Tarcísio seja candidato, portanto o PSD está com a questão resolvida", disse Kassab, conforme registrou a CNN Brasil.

A declaração ocorreu durante evento em São Paulo e se soma a outras manifestações feitas pelo dirigente nos últimos dias. O secretário de Governo de São Paulo tem afirmado que Tarcísio representa a principal liderança da nova geração política e que sua presença na corrida ao Planalto poderia consolidar uma frente de centro-direita capaz de enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas próximas eleições. O dirigente disse ainda que o cenário político exige a construção de uma liderança capaz de reorganizar as alas de direita e avaliou que a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro altera a configuração eleitoral do campo. Além das articulações eleitorais, Kassab tem criticado propostas que, em sua avaliação, podem ser adotadas por um eventual novo governo Lula, como a implementação de uma tarifa zero nacional de transporte público que, para ele, seria uma espécie de novo Bolsa Família do PT.