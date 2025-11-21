Em prisão domiciliar, Bolsonaro pede ao STF autorização para receber 16 visitas

A lista enviada ao STF inclui aliados políticos, como a deputada Bia Kicis (PL-DF) e o senador Carlos Portinho (PL-RJ), mas também solicita visitas do ex-desembargador do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) Sebastião Coelho e do padre Kelmon, que concorreu à Presidência da República em 2022.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para receber 16 visitas enquanto cumpre prisão domiciliar. O requerimento foi apresentado às vésperas de uma possível ordem para que ele comece a cumprir, em regime fechado, a pena de 27 anos e três meses imposta no processo sobre a trama golpista, que se aproxima do trânsito em julgado. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto.

No pedido, a defesa afirma que os encontros têm a finalidade de "diálogo direto" com o ex-presidente. Os advogados de Bolsonaro sustentam que as visitas servem para tratativas jurídicas e políticas, num momento em que o ex-presidente tenta manter sua rede de apoio ativa diante da possibilidade de transferência para o regime fechado. O pedido aguarda decisão de Moraes, responsável pela execução penal e pelas medidas cautelares impostas ao ex-presidente, em datas a serem definidas caso haja autorização.

A avaliação no Supremo é acompanhada de perto por aliados de Bolsonaro, que veem na liberação das visitas um gesto importante para a articulação política do ex-presidente. A decisão de Moraes deve definir o grau de acesso de Bolsonaro a interlocutores num contexto de crescente pressão jurídica e política sobre o ex-chefe do Executivo.

Veja a lista enviada ao STF

Deputada Bia Kicis (PL-DF);