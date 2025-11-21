Derrite diz que deve sair do governo de SP e retornar em definitivo à Câmara ainda este ano

"Vou combinar com o governador [Tarcísio de Freitas] o meu retorno definitivo pra Câmara. Mas pode ser que aconteça esse ano ainda", disse ele em entrevista à GloboNews .

O deputado federal Guilherme Derrite afirmou que deverá deixar o cargo de secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo ainda este ano para retornar em definitivo à Câmara dos Deputados.

Um dos objetivos é acompanhar a discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública ou para uma quinzena temática sobre segurança na Casa. Ele já havia deixado o cargo na gestão Tarcísio para relatar o PL Antifacção na Câmara.

"Existe a chance do presidente Hugo Mota [da Câmara] pautar duas semanas exclusivas de debates e temas sobre a segurança pública", disse.

O deputado também mira as vagas no Senado que estarão em disputa por São Paulo em 2026. "Também é um ano eleitoral, e eu confesso que as atenções não só de vocês da mídia, mas nossa também, já estão bem voltadas para o ano que vem", afirmou Derrite.