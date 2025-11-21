Policial e bombeiro vencem concursos de Miss e Mister Servidor Público do Ceará

Fernando Alves Neto, do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, conquistou o 1° lugar no concurso de beleza Mister Servidor Público 2025 / Crédito: Instagram @cbm.ce

O Governo do Ceará promoveu concursos de beleza masculina e femininba para comemorar o Mês do Servidor Público. As celebrações aconteceram do dia 10 ao dia 31 de outubro. O desfile de beleza e a premiação ocorreram na casa de show Kukukaya durante a festa de encerramento, no último dia das atividades. O concurso contou com três categorias: Miss, mulheres de faixa etária entre 18 e 40 anos; Master, mulheres a partir de 40 anos de idade; e Mister, a categoria dos homens de todas as idades, a partir dos 18.

O Dia do Servidor é celebrado em 24 de outubro. A Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) e a Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE) promoveram atividades, além do concurso de beleza, para destacar e reconhecer o trabalho dos servidores. O evento promoveu uma série de atividades esportivas, seminários, palestras e feiras de artesanato, com o objetivo de promover a saúde, o bem-estar e a integração entre os funcionários públicos, por meio de inscrições prévias. Para competir no concurso, servidores públicos, terceirizados, comissionados, estagiários, bolsistas e demais vinculados ao Estado deveriam estar no cargo há no mínimo três meses antes da data do evento. Os vencedores Os campeões da noite foram:

Categoria Miss: Jaqueline Ferreira, policial militar (PMCE)

Jaqueline Ferreira, policial militar (PMCE) Categoria Master: Rosemary Lopes de Farias, policial penal (SAP)

Rosemary Lopes de Farias, policial penal (SAP) Categoria Mister: Fernando Alves Neto, soldado do Corpo de Bombeiros (CBMCE)

Fernando Alves Neto, soldado do Corpo de Bombeiros (CBMCE) Miss Simpatia: Ana Milana Cosmo Lúcio, da Secretaria da Proteção Social (SPS)

Ana Milana Cosmo Lúcio, da Secretaria da Proteção Social (SPS) Master Simpatia: Ana Caroline Barreto Machado Aragão, da Superintendência de Obras Públicas (SOP)

Ana Caroline Barreto Machado Aragão, da Superintendência de Obras Públicas (SOP) Mister Simpatia: Valmir de Oliveira Cardoso, Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE) Após os desfiles, em grupo e individuais de todas as categorias, houve a premiação. Os vencedores do pódio receberam os seguintes prêmios em dinheiro: 1° lugar: R$ 2.000

2° lugar: R$ 1.500

3° lugar: R$ 1.000

Miss, Master e Mister Simpatia receberam um valor de R$ 500. Em outubro de 2025, o valor pago pela Seplag foi em torno de R$ 135.669.807. Esse é o total gasto pela Secretaria no mês, contando os eventos do Mês do Servidor Público e outros realizados por ela. Leia mais Concursos de beleza de miss: conheça o universo por trás das competições Sobre o assunto Concursos de beleza de miss: conheça o universo por trás das competições

O que é o concurso Master Geralmente, os concursos de beleza como o Miss Brasil e o Miss Universo contam com a categoria de Miss com um certo limite de idade (entre 25 e 30 anos, mais ou menos). Já a categoria Master se refere à participação de candidatas fora dessa faixa etária tradicional, ou seja, geralmente mulheres mais velhas. De acordo com as divulgações do evento no site oficial do Governo do Estado, o evento buscou celebrar “a diversidade e destacar a presença dos profissionais que atuam no serviço público estadual”. Para que a diversidade realmente fosse celebrada e não houvesse a exclusão etária das servidoras mais velhas, a categoria foi implementada. O concurso de beleza nacional da Argentina, por exemplo, excluiu esse limite máximo de idade para participar dos desfiles. Em 2024, uma advogada e jornalista de 60 anos venceu o concurso da Argentina.