STJ dá oito anos de prisão a conselheiro do TC que oferecia 'expertise' para fraudar licitações

O Superior Tribunal de Justiça condenou a oito anos de reclusão por corrupção o conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo José Antônio de Almeida Pimentel. A Corte Especial do STJ, sob relatoria do ministro Humberto Martins, também decretou a cassação da aposentadoria de Pimentel e a ele impôs inabilitação por cinco anos para função pública e perdimento de R$ 1,52 milhão em favor da União, valor que o conselheiro teria recebido em propinas. Nos autos do processo, a defesa de Pimentel alegou 'inépcia' da denúncia e que 'a acusação está lastreada unicamente em gravação clandestina'. "Não há justa causa para a persecução criminal, ante a ausência de indícios de materialidade dos delitos que teriam sido praticados."

Segundo denúncia do Ministério Público Federal, entre 2010 e 2013, Pimentel teria 'auferido vantagem indevida, consistente no recebimento de valores para a facilitação e o favorecimento na aprovação da prestação de contas perante o Tribunal de Contas Estadual'. A acusação destaca que o conselheiro, por meio de 'atos com violação de seus deveres funcionais', oferecia 'expertise e apoio técnico no direcionamento de processos licitatórios'. A Procuradoria da República cita especificamente o município de Presidente Kennedy, com 14 mil habitantes, a 160 quilômetros de Vitória. Na ocasião, o conselheiro teria agido em consonância com a administração pública de Kennedy, 'para fraudar processos de licitação, a fim de que atendessem aos interesses de empresas e pessoas favorecidas pela organização criminosa gerida pelo denunciado'.

A investigação incluiu escuta ambiental realizada por um interlocutor sem o conhecimento do outro. Para os ministros do STJ esse detalhe 'não torna a prova ilícita, tampouco pode ser confundida com a quebra do sigilo de comunicação, que depende de prévia autorização judicial'. "Ademais, o denunciado (Pimentel) não nega a realização da reunião nem o conteúdo da gravação, tampouco alega que ela teria sido editada ou adulterada para fins de acusação, limitando-se a dizer que se trata de gravação clandestina e que as conversas foram retiradas do verdadeiro contexto de seu significado", assinalou o ministro Luís Felipe Salomão quando a denúncia foi recebida pelo STJ para instauração da ação penal. O Ministério Público Federal se baseou em provas reunidas no âmbito de três operações da Polícia Federal - Tsunami, Moeda de Troca e Lee Oswald -, que revelaram que o grupo ligado ao conselheiro atuava em vários municípios capixabas, com diversas fraudes em licitações nas áreas do transporte, do lixo e da saúde.

"Diante da apontada existência do crime, da gravidade das condutas imputadas ao acusado (corrupção passiva com pena aumentada, dissimulação e recebimento de valores de origem ilícita, organização criminosa) e da existência de indícios suficientes de autoria, estou convencido quanto à necessidade da decretação das medidas requeridas na presente petição, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal", decidiu o ministro, à época. Segundo a Procuradoria, Pimentel se reunia com políticos para combinar como fraudar contratos de coleta de lixo, 'discutindo ativamente as alternativas possíveis, concluindo com orientações sobre como ludibriar o Ministério Público'. 'Sindicato'

Um item da 'pauta de ilegalidades' do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado revela a atuação do 'sindicato' - grupo de empresas cartelizado que fraudava as licitações com o auxílio de prefeitos. Em uma reunião, Pimentel 'promoveu a organização criminosa dizendo que o sindicato, hoje, atua dentro do governo'. Áudios da investigação pegaram o conselheiro explicando como o sistema operava. "Sindicato é pra isso, se você tem um organismo que organiza o time vai fluir, ela vai fluir. A denúncia sustenta que Pimentel patrocinava os interesses de duas gigantes da construção. "São parte do sindicato." As conversas sobre as fraudes em licitações por meio do 'sindicato' foram interrompidas pela chegada do 'sr. Disney, especialista em fraudes na saúde por meio de terceirizações'. Ele foi apresentado ao prefeito por Pimentel, que 'passa a incentivar a adoção do modelo de fraude em Presidente Kennedy'.