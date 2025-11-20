OAB: Indicação de Messias ao STF tem significado especial para advocacia, fortalece diálogo

O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, parabenizou nesta quinta-feira, 20, o advogado-geral da União Jorge Messias pela indicação ao Supremo Tribunal Federal destacando como a mesma "tem significado especial para a advocacia".

"Trata-se de um advogado de carreira, com trajetória construída no serviço público e que, agora, é chamado a integrar o mais alto tribunal do País. A presença de nomes oriundos da advocacia no STF fortalece o diálogo entre as instituições do Sistema de Justiça e reconhece o papel da profissão na vida republicana", registrou Simonetti em nota.