Messias se dirige a senadores: Buscarei mostrar que atendo requisitos constitucionais para STF

O advogado-geral da União, Jorge Messias, agradeceu nesta quinta, 20, a indicação, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao Supremo Tribunal Federal e já se dirigiu aos senadores que irão sabatiná-lo para a vaga. Messias afirmou que buscará "demonstrar o atendimento aos requisitos constitucionais necessários ao exercício da elevada missão de Estado" de integrar a Corte máxima.

"Reafirmo meu compromisso com a Constituição da República, com o Estado Democrático de Direito e com a Justiça brasileira, em especial, com os relevantes deveres e responsabilidades da Magistratura nacional", registrou em nota.