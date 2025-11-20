Messias é ótima pessoa, foi admirável AGU e honrará STF, diz Barroso sobre escolha de Lula

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso disse nesta quinta-feira, 20, que ficou "pessoalmente feliz" com a escolha do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta na Corte máxima com sua aposentadoria.

"Jorge Messias é uma ótima pessoa, foi um admirável advogado-geral da União e estou certo de que honrará o Supremo Tribunal Federal", afirmou o ministro em nota.