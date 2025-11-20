Mendonça, indicado de Bolsonaro, promete ajudar Messias no diálogo com o Senado

O atual AGU enfrenta resistência, em razão da preferência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por Rodrigo Pacheco, preterido por Lula na escolha.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça prometeu apoio ao ministro da AGU, Jorge Messias, no diálogo junto aos senadores. Messias foi escolhido nesta quinta-feira, 20, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso no Supremo.

"Parabenizo o Ministro Messias pela indicação ao Supremo. Trata-se de nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Assim, também cumprimento o presidente da República por sua indicação. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos Senadores", disse Mendonça na rede social X.

Indicado por Jair Bolsonaro ao STF em 2021, Mendonça é evangélico, assim como Messias e também enfrentou resistência de Alcolumbre que, na época, demorou meses para marcar sua sabatina. Alcolumbre, que era presidente da CCJ na ocasião, preferia o nome de Augusto Aras para o cargo. Mendonça acabou depois tendo o nome aprovado pelo Senado, por 47 a 32.