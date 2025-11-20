Lula confirma Messias ao STF e diz que AGU 'seguirá na defesa da Constituição'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira, 20, a indicação do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para a vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Faço essa indicação na certeza de que Messias seguirá cumprindo seu papel na defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito no STF, como tem feito em toda a sua vida pública", escreveu o presidente, na sua conta no X.