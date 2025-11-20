Febraban: Isaac Sidney elogia indicação de Jorge Messias ao STF

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, elogiou a indicação do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). A nomeação, sujeita à aprovação do Senado, foi anunciada nesta quinta-feira, 20, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em nota, Sidney afirmou que a carreira de Messias foi pautada por "sólidos valores morais, éticos e republicanos". Segundo ele, os dois trabalharam juntos quando ocuparam o cargo de procurador do Banco Central.