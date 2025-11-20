Em apreciação pelo Senado, Messias poderá comprovar qualificação para o STF, diz Gleisi

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, disse nesta quinta-feira, 20, que o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, terá a oportunidade de comprovar sua qualificação ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi indicado para a vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso.

"No processo de apreciação de seu nome pelo Senado Federal, o ministro Messias terá oportunidade de comprovar sua qualificação para a mais alta Corte do País, demonstrada à frente da AGU e ao longo de sua carreira no campo do Direito e da Administração Pública. Parabéns, que Deus abençoe sua nova missão!", escreveu Gleisi na sua conta do X.