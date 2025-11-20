Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

DOU extra traz mensagem de Lula ao Senado com indicação de Messias para STF

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A indicação do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) foi oficializada há pouco com a publicação de mensagem presidencial ao Senado Federal em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). A mensagem apenas confirma a indicação já anunciada mais cedo pelo Palácio do Planalto.

Messias está sendo indicado para a vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. Ele terá de passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e também terá de ter o nome aprovado no plenário da Casa Alta do Congresso.

STF LULA

