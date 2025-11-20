DOU extra traz mensagem de Lula ao Senado com indicação de Messias para STF

A indicação do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) foi oficializada há pouco com a publicação de mensagem presidencial ao Senado Federal em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). A mensagem apenas confirma a indicação já anunciada mais cedo pelo Palácio do Planalto.

Messias está sendo indicado para a vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. Ele terá de passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e também terá de ter o nome aprovado no plenário da Casa Alta do Congresso.