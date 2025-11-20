Derrite: Fiquei feliz em saber que Alessandro Vieira será o relator do PL Antifacção

O relator do projeto de lei Antifacção na Câmara, Guilherme Derrite (PP-SP), elogiou nesta quinta-feira, 20, a indicação de Alessandro vieira (MDB-SE) para relatar o texto no Senado, após a aprovação pelos deputados nesta semana. "É um especialista e vai fazer um bom trabalho. Ele já nos ajudou na construção do texto", afirmou em entrevista à CNN Brasil.

Derrite vê com naturalidade a possibilidade de mudanças no projeto no Senado, "desde que sejam para melhor" para proteger a população contra o crime organizado. "O Senado tem toda legitimidade para promover mudanças, desde que sejam para melhor. Se isso acontecer, vamos encarar com naturalidade", disse. Antecipação de volta à Câmara pela PEC da Segurança Pública Durante a entrevista, Derrite afirmou que retorna nesta segunda-feira, 25, ao cargo de secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas que pode antecipar um retorno à Câmara para a discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública ou para uma quinzena temática dentro do tema da segurança na casa.