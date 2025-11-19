STF exclui julgamento sobre 'uberização' da pauta; não há previsão de nova data

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, excluiu do calendário da Corte o julgamento que trata sobre a chamada "uberização". O início estava previsto para o dia 3 de dezembro e ainda não foi marcada uma nova data.

A discussão é sobre a existência de vínculo empregatício de motoristas de aplicativo com as plataformas. O julgamento, que tem repercussão geral, deve definir as balizas para a análise de todos os casos que tratam sobre a temática na Justiça.