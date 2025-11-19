Deputado Renato Freitas quebra o nariz após trocar chutes e socos durante briga em Curitiba

O deputado estadual do Paraná Renato Freitas (PT) foi flagrado em vídeos trocando agressões físicas com um homem na rua no Centro de Curitiba, na manhã desta quarta-feira, 19. O Estadão apurou que o deputado tem uma suspeita de fratura no nariz. Em nota, a assessoria do deputado informou que ele passa por atendimento médico, e deve se pronunciar oficialmente após realizar exames. As imagens da briga, que estão circulando nas redes sociais, mostram o deputado discutindo com o homem em uma calçada da Rua Vicente Machado. Freitas está acompanhado de outro rapaz, que chega a se envolver rapidamente na briga.

"Deixa eu, deixa eu", diz o deputado ao rapaz que o acompanha. "Então vamos, bonitão. Vamos, bonitão", fala ao se dirigir ao homem com quem brigava. Na sequência, Renato acerta dois chutes no homem e depois leva um soco no rosto. O homem deixou o deputado sangrando. "Vem, 'piazão'. Tá sangrando já? Tá sangrando já?", debocha. Freitas responde: "Então começou. Se eu tô sangrando começou", afirma o deputado. Renato também é chamado de "vereador do PSOL" e questionado pelo homem: "Não é você o famosinho?". Em outro vídeo, os dois aparecem trocando agressões em cima de uma faixa de pedestres. A briga termina do outro lado da rua, depois que o deputado dá um golpe 'mata-leão" no homem e eles são separados por pessoas que passavam pelo local. O Estadão entrou em contato com as polícias Civil e Militar do Paraná e aguarda retorno. Até a publicação desta reportagem, o homem que brigou com o deputado não havia sido identificado.

Quebra de decoro Em nota, a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) informou no início da tarde desta quarta-feira que havia recebido quatro representações por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Renato Freitas. "Os processos serão encaminhados ao Conselho de Ética, a instância competente para avaliar a responsabilidade e julgar a conduta do deputado", afirmou a Alep. Freitas é um dos membros do conselho.

O Estadão apurou que ao menos uma representação contra o deputado partiu de um vereador de Curitiba e que as outras foram assinadas por parlamentares. Histórico polêmico Renato Freitas acumula episódios de enfrentamentos a políticos e também com integrantes de forças de segurança. Em 2021, quando era vereador em Curitiba, ele foi preso duas vezes. Uma por desobediência e resistência e outras por suspeita de agressão. Em 2022, Freitas chegou a ter o mandato cassado.