PT convida influenciador Chico Moedas para candidatura em 2026

Autor Agência Estado
O vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e atual prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá, formalizou um convite ao influenciador digital Chico Veiga, popularmente conhecido como Chico Moedas e ex-namorado da cantora Luísa Sonza, para se filiar ao partido e se candidatar pela sigla.

Quaquá ressaltou que o convite é sério e faz parte de uma estratégia para "arejar" a política e ampliar o projeto da esquerda. Em publicações feitas em suas redes sociais, o ex-deputado federal defendeu a inclusão de novas vozes: "Falei e repito: a política precisa se arejar cada vez mais, precisa representar as pessoas e ouvir todas as vozes. A esquerda tem que aprender a fazer isso e a ampliar esse projeto."

O vice-presidente do PT sinalizou que vê em Chico Moedas, que conta com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, uma peça fundamental para seguir com o projeto à frente. A ideia de lançar Chico Moedas na política surgiu após sua participação em outubro no Três Irmãos Podcasts, ao lado do historiador e criador de conteúdo de esquerda Jones Manoel. Durante o programa, Chico Moedas compartilhou sua ideologia política.

Em um momento do podcast, Jones Manoel questionou Chico se ele já havia sido convidado para se candidatar a algum cargo eleitoral, e ele respondeu que não. Jones então brincou, sugerindo que Quaquá, que ele citou como um articulador, poderia intermediar a entrada de Chico na política. Quaquá captou a sugestão e oficializou o convite nas redes sociais no domingo, 16, e na segunda-feira, 17.

