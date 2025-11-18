PT convida influenciador Chico Moedas para candidatura em 2026

O vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e atual prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá, formalizou um convite ao influenciador digital Chico Veiga, popularmente conhecido como Chico Moedas e ex-namorado da cantora Luísa Sonza, para se filiar ao partido e se candidatar pela sigla.

Quaquá ressaltou que o convite é sério e faz parte de uma estratégia para "arejar" a política e ampliar o projeto da esquerda. Em publicações feitas em suas redes sociais, o ex-deputado federal defendeu a inclusão de novas vozes: "Falei e repito: a política precisa se arejar cada vez mais, precisa representar as pessoas e ouvir todas as vozes. A esquerda tem que aprender a fazer isso e a ampliar esse projeto."