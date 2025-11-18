Lula liga para presidente da África do Sul para apoiar pautas no G20

A conversa entre os dois dirigentes durou cerca de 40 minutos e abordou os planos da África do Sul à frente do grupo. De acordo com nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o dirigente brasileiro reiterou o apoio do Brasil às iniciativas do país africano, especialmente o trabalho do Grupo de Especialistas em Desigualdade, presidido pelo economista e prêmio Nobel Joseph Stiglitz.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou segunda-feira, 17, para seu homólogo da África do Sul, Cyril Ramaphosa, com o objetivo de alinhar as prioridades da presidência sul-africana no G20. O país africano será o próximo a sediar a Cúpula de Líderes do G20 em Joanesburgo nos dias 22 e 23 de novembro, sucedendo o Brasil na presidência rotatória do grupo.

Lula destacou o suporte à criação de um Painel Internacional sobre Desigualdade, que teria capacidade de assessoramento técnico similar ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. Além do tema da desigualdade, Lula saudou a iniciativa sul-africana sobre segurança alimentar e preço dos alimentos, que se complementa à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza lançada pelo Brasil. Ele também manifestou apoio à continuidade da Cúpula Social do G20, criada pelo Brasil no ano passado.

A ligação de apoio ocorreu em um contexto de ataques de Donald Trump à liderança da África do Sul devido à sua legislação de desapropriação de terras e ao posicionamento do governo sul-africano sobre as ações militares de Israel na Faixa de Gaza. A manifestação de apoio do presidente brasileiro a Ramaphosa acontece após o líder norte-americano ter boicotado o evento sul-africano. Lula já confirmou sua participação na Cúpula. A conversa entre os líderes também visou acordar uma reunião bilateral paralela ao G20 para discutir as relações comerciais entre os países.

No contexto de reforço da cooperação, Lula dedicou parte de seu discurso em evento público na manhã desta segunda-feira para tratar da parceria com o continente africano, informando que em sua ida à África para o G20 passará também por Moçambique. O presidente manifestou a intenção de criar um convênio entre universidades e institutos federais brasileiros e a Embrapa para compartilhar conhecimentos técnicos agrícolas, visando desenvolver a "revolução agrícola" no continente africano.