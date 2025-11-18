Caiado defende junto ao STF monitoramento de conversas entre presos e facções

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para que seu Estado seja admitido como amicus curiae - parte interessada - na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7768, apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A ação questiona a exigência de gravação de imagens e sons nas interações entre detentos e advogados em unidades de segurança máxima.

A OAB argumenta que a vigilância dessas conversas só deveria ocorrer quando houver indícios de envolvimento do advogado em atividades ilícitas. Já Caiado, na manifestação enviada ao STF, afirma que eliminar a fiscalização generalizada colocaria em risco a segurança pública, uma vez que líderes de facções, mesmo presos, utilizariam encontros reservados com advogados para transmitir ordens externas.