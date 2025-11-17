Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TSE faz evento para debater ausência de mulheres no poder

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promove um evento na próxima segunda-feira, 24, para debater a baixa participação feminina em cargos de poder. A iniciativa ocorre em meio à expectativa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indique o advogado-geral da União (AGU) Jorge Messias para suceder Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

A presidente do TSE, Cármen Lúcia, fará a abertura do encontro às 9h30. Ela é a única mulher na composição atual do Supremo e já defendeu em falas públicas a indicação de mais mulheres para a Corte, mas tem evitado se posicionar sobre a sucessão de Barroso.

O encontro "Democracia: Substantivo Feminino" é aberto ao público e reúne mulheres de diferentes áreas para falar sobre obstáculos à igualdade de gênero no País. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, participa de roda de conversa às 10h junto com a deputada Benedita da Silva (PT-RJ) e a jornalista Flávia Oliveira para falar sobre preconceitos e ações afirmativas.

A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano, participa de painel sobre "democracia e violências" às 14h ao lado da atriz Maria Ribeiro e da cantora e compositora Fafá de Belém. Por fim, às 16h, a atriz Denise Fraga, a presidente da Rede Sarah, Lúcia Braga, a jornalista Basília Rodrigues e a líder indígena Thaís Pitaguary integram roda de conversa com o tema "Consenso de gerações: democracia e liberdade sem idade: passado, presente e futuros".

O evento acontece na sede do TSE de Brasília, Auditório 1, no Setor de Tribunais Sul.

