Filha mais velha de Lula recebe alta após internação

Segundo fontes próximas à família, Lurian deu entrada em uma unidade de saúde no sábado; ela é a primogênita do presidente Lula
Lurian Cordeiro Lula da Silva, filha mais velha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu alta nesta segunda-feira, 17, de um hospital em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde estava internada após passar mal no fim de semana.

Segundo fontes próximas à família, ela deu entrada na unidade no sábado. A jornalista, que também coordena a área de Direitos Humanos do PT em Sergipe, buscou atendimento após sentir um forte mal-estar no peito derivado de um "abalo emocional" no sábado.

Encaminhada ao setor de cardiologia, ela passou por avaliação especializada. O quadro é considerado estável e Lurian passa bem.

Até agora, o presidente Lula não se manifestou publicamente sobre a internação da filha. Lurian é a primogênita do presidente e irmã de Luis Claudio, Fábio Luiz, Sandro Luis e Marcos Claudio.

