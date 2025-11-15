Maria Luiza: 40 anos da mais surpreendente eleição de Fortaleza

￼POVO leva Maria ao Poder foi o dizer de uma página da época / Crédito: Arquivo O POVO Doc

"Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta", embalada por essa música de Milton Nascimento, Fortaleza elegeu em 15 de novembro de 1985 a primeira prefeita mulher. Não bastasse o pioneirismo local, há 40 anos, Maria Luiza Fontenele também fazia o Brasil ter a primeira mulher prefeita de capital, ao lado de Gardênia Gonçalves, que foi vitoriosa em São Luís, no Maranhão, naquele ano. Foi ainda a primeira capital administrada pelo PT, entre homens e mulheres.

"Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta", embalada por essa música de Milton Nascimento, Fortaleza elegeu em 15 de novembro de 1985 a primeira prefeita mulher. Não bastasse o pioneirismo local, há 40 anos, Maria Luiza Fontenele também fazia o Brasil ter a primeira mulher prefeita de capital, ao lado de Gardênia Gonçalves, que foi vitoriosa em São Luís, no Maranhão, naquele ano. Foi ainda a primeira capital administrada pelo PT, entre homens e mulheres.

As páginas do O POVO documentam que a vitória da então deputada estadual, líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), "fez com que a população de Fortaleza antecipasse o carnaval e fosse às ruas para festejar". Maria obteve 159.846 votos, conquistando maioria em todas as seis zonas eleitorais daquela época na capital cearense. Ela acumulou 11.409 a mais que o favorito nas pesquisas, Paes de Andrade (então PMDB), que ficou em segundo lugar ao somar 148.437 eleitores. "A democracia deve se curvar sempre diante do pronunciamento popular nas urnas. Respeitá-lo. E é o que faço neste momento", escreveu Paes em nota à imprensa após consagrado o resultado.

Os votos eram em cédulas de papel, por isso a consagração do resultado deu-se em 17 de novembro de 1985. Antes mesmo do anúncio oficial pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), petistas comemoravam nas imediações do ginásio Paulo Sarasate, onde ocorria a apuração das últimas urnas.

Festa da vitória de Maria Luiza Fontenele Crédito: Alcebíades Silva, em 19/11/1985 - Arquivo O POVO DOC Maria Luiza Fontenele cumprimentando Lúcio Alcântara em celebração em frente ao jornal O POVO Crédito: Mauri Melo, em 17/11/1983 - Arquivo O POVO DOC ￼MARIA Luiza na sua festa da vitória. À esquerda, o atual deputado federal José Guimarães Crédito: Manuel Cunha, em17/11/1985 - Arquivo O POVO DOC Festa da vitória de Maria Luiza Fontenele Crédito: Kiko F. da Silva, em 17/11/1985 - Arquivo O POVO DOC A festa começou logo que a noite tomava forma, com uma passeata que percorreu ruas da Capital. Uma parada na sede do O POVO foi palco para o cumprimento do terceiro colocado, Lúcio Alcântara, que concorreu pelo antigo PFL, à prefeita eleita. Ele obteve 121.326 votos.

"O cortejo passou pela Praça José de Alencar e dirigiu-se à Praia de Iracema que se transformou num extenso salão de uma festa, que varou a madrugada", registra o jornal na ocasião.

Sobre um caminhão, a primeira prefeita de Fortaleza acenava para as pessoas que acompanhavam a passeata também em carros e ônibus. Bandeiras, fogos, cartazes e até um dragão chinês compunham a alegoria, enquanto a multidão entoava: "Este ano já deu, Maria na cabeça". Ao então governador Gonzaga Mota (PM), Maria falou por meio de conexão feita pela rádio AM do O POVO: "Quem dá o tom agora na Prefeitura é o povo e o senhor tem que entrar no ritmo, senão, dança".

"Mas é preciso ter força, é preciso ter raça é preciso ter gana sempre" O caminho até aquela vitória não foi simples. Maria Luiza aparecia em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais de 1985. Na última permitida pela Justiça Eleitoral, divulgada 15 dias antes do pleito, Paes de Andrade tinha maioria das intenções de voto, com 46,6%. Em seguida estava Lúcio Alcântara, com 18,1%. Enquanto isso, Maria figurava com 10,6%. Pesquisa UFC - O POVO Crédito: Arquivo O POVO Doc Encomendada pelo O POVO, a pesquisa foi feita pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura da Universidade Federal do Ceará (UFC). Até que os eleitores se dirigissem às urnas, contudo, o cenário começou a mudar.