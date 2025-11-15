Girão comenta CPI do INSS e critica governo Lula

Girão comenta CPI do INSS e critica governo LulaSenador cita indícios de corrupção no entorno de Lula, embora investigações apontem que esquema no INSS teve início em 2019, ainda no governo Bolsonaro
O senador cearense Eduardo Girão (Novo) comentou os trabalhos da CPI do INSS e criticou a atuação do governo Lula. De acordo com o parlamentar, a comissão revelou indícios de um esquema de corrupção envolvendo repasses que, segundo ele, envolvem o entorno do presidente Lula.
O parlamentar destacou a prisão de Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS no governo Lula, detido pela Polícia Federal na quinta-feira, 13, no âmbito das investigações sobre os desvios do INSS. Além de foram presos outros nomes ligados ao Ministério da Previdência:
- Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS;
- Antônio Carlos Antunes Camilo, conhecido como "Careca do INSS";
- André Paulo Felix Fidelis, ex-diretor de Benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS;
- Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do INSS;
- Thaisa Hoffmann, empresária e esposa de Virgílio;
- Vinícius Ramos da Cruz, presidente do Instituto Terra e Trabalho (ITT);
- Tiago Abraão Ferreira Lopes, diretor da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e
- Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), e irmão do presidente da entidade, Carlos Lopes;
- Cícero Marcelino de Souza Santos, empresário também ligado à Conafer;
Samuel Chrisostomo do Bonfim Júnior, também ligado à Conafer.
Segundo o relatório da PF Alessandro Stefanutto recebia do órgão federal cerca de R$ 250 mil reais por mês de propina para manutenção do esquema de descontos não autorizados nos benefícios de aposentados e pensionistas.
Além de Stefanutto, segundo a PF, José Carlos Oliveira, ex-ministro da Previdência Social na gestão de Jair Bolsonaro, atuou como “pilar institucional” no esquema de descontos indevidos do INSS.
As investigações basearam a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a nova fase da Operação Sem Descontos da PF. Com a deflagração das ações da PF na quinta-feira, 13, José Carlos passou a ser monitorado com tornozeleira eletrônica.
Girão mencionou ainda o surgimento do nome de um contador associado ao filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva, em movimentações financeiras investigadas. Para o senador, os fatos indicam que o suposto esquema teria alcançado recursos destinados a aposentados e pensionistas.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou suspeitas em movimentações financeiras realizadas pelo coordenador do Setorial Nacional de Tecnologia e Informação do PT, Ricardo Bimbo, e pela ADS Soluções e Marketing, empresa investigada por suspeitas de irregularidades no INSS. Bimbo pagou boleto de R$ 10.354,60 ao contador João Muniz Leite, que era responsável pelas contas de Fábio.