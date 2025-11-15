Girão comenta CPI do INSS e critica governo Lula

Senador Eduardo Girão / Crédito: AURÉLIO ALVES

O senador cearense Eduardo Girão (Novo) comentou os trabalhos da CPI do INSS e criticou a atuação do governo Lula. De acordo com o parlamentar, a comissão revelou indícios de um esquema de corrupção envolvendo repasses que, segundo ele, envolvem o entorno do presidente Lula. O parlamentar destacou a prisão de Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS no governo Lula, detido pela Polícia Federal na quinta-feira, 13, no âmbito das investigações sobre os desvios do INSS. Além de foram presos outros nomes ligados ao Ministério da Previdência: