Girão comenta CPI do INSS e critica governo Lula

Senador cita indícios de corrupção no entorno de Lula, embora investigações apontem que esquema no INSS teve início em 2019, ainda no governo Bolsonaro
Wilnan Custódio
Wilnan Custódio
O senador cearense Eduardo Girão (Novo) comentou os trabalhos da CPI do INSS e criticou a atuação do governo Lula. De acordo com o parlamentar, a comissão revelou indícios de um esquema de corrupção envolvendo repasses que, segundo ele, envolvem o entorno do presidente Lula.

O parlamentar destacou a prisão de Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS no governo Lula, detido pela Polícia Federal na quinta-feira, 13, no âmbito das investigações sobre os desvios do INSS. Além de foram presos outros nomes ligados ao Ministério da Previdência:

  • Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS;
  • Antônio Carlos Antunes Camilo, conhecido como "Careca do INSS";
  • André Paulo Felix Fidelis, ex-diretor de Benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS;
  • Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do INSS;
  • Thaisa Hoffmann, empresária e esposa de Virgílio;
  • Vinícius Ramos da Cruz, presidente do Instituto Terra e Trabalho (ITT);
  • Tiago Abraão Ferreira Lopes, diretor da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e
  • Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), e irmão do presidente da entidade, Carlos Lopes;
  • Cícero Marcelino de Souza Santos, empresário também ligado à Conafer;
    Samuel Chrisostomo do Bonfim Júnior, também ligado à Conafer.

Segundo o relatório da PF Alessandro Stefanutto recebia do órgão federal cerca de R$ 250 mil reais por mês de propina para manutenção do esquema de descontos não autorizados nos benefícios de aposentados e pensionistas.

Além de Stefanutto, segundo a PF, José Carlos Oliveira, ex-ministro da Previdência Social na gestão de Jair Bolsonaro, atuou como “pilar institucional” no esquema de descontos indevidos do INSS.

As investigações basearam a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a nova fase da Operação Sem Descontos da PF. Com a deflagração das ações da PF na quinta-feira, 13, José Carlos passou a ser monitorado com tornozeleira eletrônica.

 

Girão mencionou ainda o surgimento do nome de um contador associado ao filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva, em movimentações financeiras investigadas. Para o senador, os fatos indicam que o suposto esquema teria alcançado recursos destinados a aposentados e pensionistas.

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou suspeitas em movimentações financeiras realizadas pelo coordenador do Setorial Nacional de Tecnologia e Informação do PT, Ricardo Bimbo, e pela ADS Soluções e Marketing, empresa investigada por suspeitas de irregularidades no INSS. Bimbo pagou boleto de R$ 10.354,60 ao contador João Muniz Leite, que era responsável pelas contas de Fábio.

Eduardo Girão Senado Federal governo Lula

