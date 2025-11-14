TSE: sessões eleitorais de Alto Santo vão para Tabuleiro do Norte

TSE transfere quatro sessões eleitorais de Alto Santo para Tabuleiro do Norte / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A mudança de quatro zonas eleitorais do município de Alto Santo para o município de Tabuleiro do Norte, ambos no Ceará, foi homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Decisão ocorreu por unanimidade na sessão administrativa da última quinta-feira, 13. Com isso, as sessões 121, 123, 124 e 126, atualmente vinculadas à 86ª Zona Eleitoral de Alto Santo serão transferidas para a 91ª Zona Eleitoral de Tabuleiro do Norte. A mudança ocorre em razão de uma lei estadual que modificou os limites dos dois municípios.