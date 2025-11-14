STF termina de julgar recurso de Bolsonaro; quando será a prisão?

Julgamento virtual dos embargos deve encerrar nova fase do processo; expectativa é que ordem de prisão seja expedida após publicação das decisões.

A divulgação dos acórdãos — documentos que reúnem e formalizam as decisões finais do julgamento, com a fundamentação dos votos dos ministros — está prevista para o início da próxima semana, entre segunda e terça-feira — 17 e 18 de novembro. Essa formalização é importante porque marca o início do trâmite para que o STF possa dar início à execução das penas.

O Supremo Tribunal Federal (STF) encerra nesta sexta-feira, 14, o julgamento virtual dos recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e por outros seis réus condenados no processo que investiga a trama golpista.Não há expectativa de que os ministros acolham os embargos apresentados pelas defesas.

O julgamento teve início no dia 7 de novembro, quando o tribunal passou a analisar os embargos de declaração da defesa de Bolsonaro e de outros condenados. A sentença original impôs ao ex-presidente uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão, na ação que apurou a tentativa de golpe e a abolição violenta do Estado democrático de direito.



A análise ocorre no sistema do plenário virtual — um formato em que os ministros inserem os votos eletronicamente, sem debate presencial — no caso da 1ª Turma do STF. A defesa argumentou “profundas injustiças” contra a decisão original, alegando cerceamento e falhas processuais.



Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO



Quando ocorrerá a prisão?



A expectativa agora é sobre o momento da execução das prisões. Advogados das defesas estimam que as ordens de prisão só ocorram na semana do dia 24 de novembro, após a formalização dos acórdãos. Já o entorno de Bolsonaro não descarta que a prisão seja decretada mais cedo — ainda na próxima semana — argumentando que o relator, ministro Alexandre de Moraes, adiantou etapas do processo e poderia acelerar também essa fase.



A expectativa do dia 24 se fundamenta no cronograma do STF: uma vez publicada a decisão formal, as defesas terão prazo para novos recursos — e apenas após esses trâmites se poderá considerar o trânsito em julgado, ou seja, quando a condenação se torna definitiva.

