Justiça concede medidas protetivas a Célio Studart após ameaças

Deputado federal Célio Studart relatou, em outubro, ter sido vítima de perseguição, ameaças e tentativa de extorsão / Crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Justiça acatou o pedido Ministério Público do Ceará (MPCE) e concedeu, na última quinta-feira, 13, medidas cautelares urgentes em defesa do deputado federal cearense Célio Studart (PSD) após o parlamentar ter relatado, em outubro, ser vítima de perseguição, ameaças e tentativa de extorsão. A decisão proíbe que a médica veterinária Amanda Luiza tenha qualquer tipo de contato com o deputado, seja pessoalmente, por telefone, aplicativos de mensagens, redes sociais, e-mail ou qualquer outro meio direto ou indireto, inclusive por intermédio de terceiros. Além disso, a proíbe de se aproximar do parlamentar, devendo manter uma distância mínima de 500 metros, inclusive em locais de trabalho, residência ou eventos públicos onde ele se encontre.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado relatou as práticas de “stalking, extorsão e ameaças contra ele e a equipe” e afirmou que não hesitou em buscar as autoridades policiais. Segundo o deputado, a situação teria começado com mensagens que ultrapassavam o campo profissional e que evoluíram para agressões verbais, ofensas a assessores e ameaças explícitas. Conforme publicado pelo O POVO, o deputado disse nunca ter passado por situação semelhante. Segundo ele, em uma das mensagens, a médica também teria solicitado R$ 5 mil, relacionando o pedido a supostos “pecados” que estaria “pagando” pelo deputado. “Foi quando percebi que a situação havia ultrapassado qualquer limite. Eu temi pela minha segurança e pela da minha equipe”.