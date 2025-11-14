Justiça concede medidas protetivas a Célio Studart após ameaças

Justiça concede medidas protetivas ao deputado Célio Studart após denúncia de ameaçasEm outubro, parlamentar relatou ser vítima de perseguição, ameaças e tentativa de extorsão por médica veterinária que integrou a equipe dele. A mulher nega as acusações
A Justiça acatou o pedido Ministério Público do Ceará (MPCE) e concedeu, na última quinta-feira, 13, medidas cautelares urgentes em defesa do deputado federal cearense Célio Studart (PSD) após o parlamentar ter relatado, em outubro, ser vítima de perseguição, ameaças e tentativa de extorsão.
A decisão proíbe que a médica veterinária Amanda Luiza tenha qualquer tipo de contato com o deputado, seja pessoalmente, por telefone, aplicativos de mensagens, redes sociais, e-mail ou qualquer outro meio direto ou indireto, inclusive por intermédio de terceiros. Além disso, a proíbe de se aproximar do parlamentar, devendo manter uma distância mínima de 500 metros, inclusive em locais de trabalho, residência ou eventos públicos onde ele se encontre.
A decisão judicial destaca que o descumprimento injustificado de qualquer das obrigações por parte da médica pode “ensejar a decretação de sua prisão preventiva”. Ao denunciar o caso, Célio relatou ao O POVO que, além das ameaças, a mulher teria dito que "foi ao cemitério fazer um ritual para ter algo comigo e cita túmulos da minha família”.
Após a decisão, Célio agradeceu o trabalho do MPCE e afirmou que esse tipo de perseguição não pode ser minimizado. “Confio na Justiça e agradeço o trabalho do Ministério Público. É essencial que todos os representantes públicos possam exercer suas funções com segurança e tranquilidade. Não podemos minimizar este tipo de perseguição e achar que não é nada. Stalking é crime”, afirmou.
O caso
Em outubro, o deputado federal Célio Studart informou ter acionado as autoridades policiais após relatar ser vítima de perseguição, ameaças e tentativa de extorsão por uma médica veterinária, identificada como Amanda Luiza, que integrou a equipe de trabalho dele quando era secretário de Proteção Animal do Ceará.
Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado relatou as práticas de “stalking, extorsão e ameaças contra ele e a equipe” e afirmou que não hesitou em buscar as autoridades policiais.
Segundo o deputado, a situação teria começado com mensagens que ultrapassavam o campo profissional e que evoluíram para agressões verbais, ofensas a assessores e ameaças explícitas.
Conforme publicado pelo O POVO, o deputado disse nunca ter passado por situação semelhante. Segundo ele, em uma das mensagens, a médica também teria solicitado R$ 5 mil, relacionando o pedido a supostos “pecados” que estaria “pagando” pelo deputado. “Foi quando percebi que a situação havia ultrapassado qualquer limite. Eu temi pela minha segurança e pela da minha equipe”.
Em resposta às falas do deputado, Amanda Luiza se manifestou pelas redes sociais e negou as acusações.
A médica veterinária enfatizou que, apesar de ter tentado se desvincular, Célio a chamou de volta, usando frequentemente o pretexto dos projetos da causa animal, sugerindo que “o seu charme” pode ter motivado a “ciumeira” da equipe dele. “Você está esquecendo de dizer que quem nunca me deixou ir embora foi você, quem nunca me deixou seguir minha vida foi você”, disse na ocasião.