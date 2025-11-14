Deputada Júlia Zanatta pode se tornar alvo da PGR por emenda de R$ 800 mil a clube de tiro

Segundo a denúncia, um vídeo publicado nas redes sociais de Zanatta, durante a inauguração do clube de tiros, apresenta "elementos que reforçam a hipótese de que a destinação da emenda foi, aparentemente, construída para beneficiar, com recursos federais, um negócio de aliados".

A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) pode ser alvo de investigação sobre a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 800 mil a um clube de tiro associado à parlamentar. A representação foi apresentada nesta sexta-feira, 14, à Procuradoria-Geral da República (PGR) pela deputada Ana Paula Lima (PT-SC).

"O caso assume relevância ainda maior por envolver estrutura privada armamentista financiada com recursos federais, tema sensível em um país que enfrenta graves crises de violência armada e busca reconstruir sua política de controle de armas", afirmou Ana Paula Lima na representação enviada à PGR.

O processo licitatório conduzido por Zanatta na Prefeitura de São José já é investigado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina por suposta tentativa de favorecer a empresa, com pesquisa de preços restrita, ausência de alternativas públicas, critérios sob medida e falsificação de documentos.

Em resposta às investigações, Zanatta afirmou nas redes sociais, nesta terça-feira, 11, que a emenda cumpre os requisitos de transparência e rastreabilidade.

A deputada também afirmou que pretende continuar destinando recursos para o treinamento de guardas municipais. "Ano que vem, vou enviar mais recursos para que a guarda municipal possa continuar treinando em clube de tiro e, não apenas para treinamento, vamos enviar também para compras de munição, fuzil e tudo que for necessário", declarou. Além disso, a parlamentar destacou que apoia todos os clubes de tiro de Santa Catarina.