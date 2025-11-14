AO VIVO: EUA intensificam pressão militar sobre a Venezuela; Incêndio em hospital de Fortaleza

EUA elevam tensão com operação militar na Venezuela; incêndio no César Cals mobiliza resgate de gestantes e bebês em Fortaleza. / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 14, destaca o anúncio da operação “Lança do Sul”, pelo presidente Donald Trump, iniciativa militar dos Estados Unidos voltada ao combate ao narcotráfico na Venezuela e que ampliou as tensões diplomáticas entre os dois países.

O governo norte-americano elevou o tom nesta semana ao divulgar detalhes da operação, que prevê reforço naval e aéreo na região no Caribe sob a justificativa de barrar rotas de tráfico de drogas atribuídas ao regime venezuelano.



O governo de Nicolás Maduro afirmou que a movimentação norte-americana representa uma ameaça à soberania venezuelana e disse que o país está preparado para responder a qualquer ação considerada uma violação de sua soberania. O governo venezuelano também ativou novos protocolos de defesa e afirmou que denunciará o movimento norte-americano em instâncias internacionais.

Maduro pediu ainda que os Estados Unidos “deixem a Venezuela em paz”.

Além da ofensiva anunciada, o programa também discutirá os outros destaques do dia, como a reação venezuelana à presença militar dos EUA, os cenários possíveis para uma escalada do conflito e o impacto das tensões sobre países da região.

Incêndio no Hospital César Cals

No cenário local, uma das principais notícias do dia é o incêndio registrado no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), em Fortaleza.



Na manhã desta quinta-feira, 13, um incêndio provocado por um defeito interno em uma subestação de energia externa atingiu o Hospital, localizado no Centro de Fortaleza, exigindo a evacuação de pacientes e ativação de um comboio de ambulâncias para transferir gestantes, puérperas e recém-nascidos para outras unidades.

Ao todo, 153 mulheres entre gestantes e puérperas e 117 bebês foram realocados para hospitais da rede estadual e municipal, conforme informado pela Secretaria da Saúde do Ceará. A estrutura assistencial principal da unidade não chegou a ser atingida pelas chamas, segundo os bombeiros, que controlaram o fogo rapidamente.

No entanto, a emergência obstétrica do hospital foi suspensa temporariamente e a retomada plena dos serviços dependerá da conclusão da perícia e da avaliação técnica da unidade.



Assista

Assista o vídeo completo aqui. Acompanhe O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.

