O que está em jogo no PL Antifacção em análise na Câmara

Duas semanas após a operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro deixar 121 mortos e colocar no centro da agenda política a segurança pública – maior preocupação dos brasileiros no momento – o plenário da Câmara dos Deputados deve votar um projeto de lei que cria novos crimes e endurece penas para integrantes de facções criminosas. O texto em análise é resultado de dias de acirrada disputa política entre governo federal e oposição sobre como lidar com as organizações criminosas, e do interesse do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em afirmar que sua gestão foi capaz de encaminhar uma solução legislativa para o tema.

O que está em votação O projeto em discussão cria uma nova lei, o marco legal do combate ao crime organizado, e altera o Código Penal e outras cinco leis já existentes: a Lei de Execução Penal, o Estatuto do Desarmamento, a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei de Organizações Criminosas e a Lei de Inelegibilidade. O texto: > Cria novos tipos penais, como o de domínio social estruturado, que abrange condutas como usar violência para exercer o controle de territórios ou comunidades e restringir o provimento de serviços públicos e privados.

Opositor relatou projeto do governo A tramitação do texto na Câmara foi iniciada a partir de um projeto enviado pelo Palácio do Planalto à Câmara em 31 de outubro, logo depois da operação contra o Comando Vermelho no Rio. Esse projeto do governo criava o crime de organização criminosa qualificada, para os casos de domínio de território em comunidades ou controle de atividades econômicas, estabelecia novos instrumentos de investigação e repressão e endurecia diversas penas: por exemplo, até 15 anos de prisão em caso de controle de territórios ou atividades econômicas mediante uso de violência, ou até 30 anos de prisão para homicídios cometidos por ordem ou em benefício de facções criminosas.

A oposição inicialmente apostava em outro projeto de lei, do deputado federal Danilo Forte (União-CE), que equipara as fações a organizações terroristas. Mas surgiram críticas de que isso poderia favorecer uma eventual intervenção externa de outro país sob o pretexto de combate ao terrorismo, e afastar o investimento de empresas estrangeiras no Brasil. Guilherme Derrite (PP-SP) anunciou que se licenciaria de seu cargo de secretário estadual de segurança pública de São Paulo para reassumir seu mandato de deputado federal para relatar o projeto de Forte. Como esse texto perdeu força, Motta então escolheu Derrite para relatar o projeto enviado pelo Palácio do Planalto, com o intuito de agradar os deputados de direita na Câmara. Poucas horas após ser nomeado relator, na sexta-feira, Derrite apresentou seu primeiro relatório, que modificava a Lei Antiterrorismo para aplicar a alguns atos das facções criminosas as mesmas penas aplicadas aos crimes de terrorismo.