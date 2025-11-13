Moraes a Gonet: 'Trabalhador incansável no fortalecimento da democracia'

O procurador-geral foi o responsável pela denúncia que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão como artífice da trama golpista.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quinta-feira, 13, que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, reconduzido para mais dois anos no cargo, é um "trabalhador incansável no fortalecimento da democracia".

O Senado aprovou na quarta-feira, a indicação de Paulo Gonet para o segundo mandato à frente da Procuradoria-Geral da República. O placar foi de 45 votos a 26.

Os elogios ao procurador foram feitos na abertura da sessão plenária do STF, nessa tarde. Os julgamentos estão sendo conduzidos por Moraes, vice-presidente do tribunal, porque o ministro Edson Fachin, presidente da Corte, está em Belém para participar da COP 30.

Moraes afirmou que o procurador-geral "cumpriu o prometido" quando assumiu o cargo, em 2023, "com dedicação e humildade" e com "firmeza e serenidade".

"Ganha a Justiça, ganha o Ministério Público e ganha a sociedade brasileira", concluiu o ministro.