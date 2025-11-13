Malas e caixas: governador fez 'rapa' na casa da sogra para ocultar provas, diz PF

O governador afastado do Tocantins, Wanderley Barbosa (Republicanos), e a primeira-dama, Karynne Sotero, fizeram uma 'limpa', segundo a Polícia Federal, na casa da sogra do mandatário após terem sido alvo de busca e apreensão no dia 3 de setembro, no âmbito da segunda fase da Operação Fames-19 - investigação sobre supostos desvios de recursos destinados à compra de cestas básicas durante a pandemia da Covid-19. Por essa conduta, o casal foi alvo de uma nova ofensiva da Polícia Federal nesta quarta, 12, no âmbito da Operação Nêmesis, que investiga tentativa de obstrução de justiça e destruição de provas durante as diligências realizadas em setembro, na segunda fase da Operação Fames-19.

Na ocasião, Barbosa e Karynne foram intimados a depor na Superintendência Regional da Polícia Federal no Tocantins às 14h, mas não compareceram à sabatina. Segundo as investigações, o casal preferiu se deslocar até a casa da sogra do governador, Joana Darc Sotero Campos, quando uma denúncia anônima relatou 'intensa' movimentação de veículos e retirada relâmpago de mochilas e caixas do imóvel. "Por estas razões, a autoridade policial apresentou novo pedido de busca e apreensão, desta vez contra novos alvos, identificados a partir da diligência in loco, instruindo seu requerimento com os elementos de convicção supervenientemente identificados", justificou a PF em relatório ao Superior Tribunal de Justiça no qual pediu autorização para a Operação Nêmesis (deusa da vingança, segundo a mitologia grega), deflagrada nesta quarta. A defesa de Wanderley Barbosa afirma que "recebeu com estranheza mais uma operação da Polícia Federal no momento em que aumenta a expectativa pelo julgamento do habeas corpus que pode devolvê-lo ao cargo". Os mandados de busca e apreensão da Nêmesis foram assinados pelo ministro Mauro Campbell, do STJ. Os endereços inspecionados pela PF ficam em Palmas e Santa Tereza do Tocantins.

Depressa, governador Os federais veem fortes indícios de que na residência de Joana Darc - também alvo de novas diligências nesta quarta - o governador Wanderley estava "orientando e coordenando" a remoção de caixas, malas e mochilas do interior da casa. Após recebimento da queixa anônima, indicando a correria na casa da sogra, a equipe policial que fazia as buscas se deslocou para confirmar a veracidade da denúncia.

"Em vista do relato foi determinada pela Coordenação da Operação Policial que cumpria os mandados de busca e apreensão a realização de diligência confirmatória, tendo sido deslocado para o local, inicialmente, duas equipes policiais compostas por três agentes de polícia federal que reportaram a presença de diversos veículos oficiais e de pessoas que, momentos antes, foram alvos de busca e apreensão. Outrossim, foi observada intensa movimentação de caixas, malas e mochilas sendo removidas da referida residência, bem como do interior dos variados veículos que se encontravam estacionados na frente e nas proximidades do imóvel", detalha a PF no documento, ao qual o Estadão teve acesso. A equipe de federais, incumbida de frear a suposta movimentação atípica no entorno de Wanderley Barbosa, preferiu não agir por "questões de segurança", segundo o relatório. Na avaliação dos investigadores, o numeroso aparato de policiais militares à paisana, possivelmente integrantes da Casa Militar, da segurança pessoal do governador Wanderley Barbosa, e até da Inteligência da Polícia Militar do Tocantins, não permitiria uma abordagem segura na ocasião.

"Os policiais federais que se encontravam em campo decidiram não realizar a abordagem, optando por realizar o acompanhamento dos veículos após o embarque, visando localizar o destino de tais objetos", diz o documento. No entanto, os federais não conseguiram seguir os carros carregados de caixas e mochilas, "em razão da adoção de manobras evasivas e da dispersão realizada pelos veículos", relatou a PF ao ministro Mauro Campbell. Bengala